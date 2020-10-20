شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» ينفي إقامة سويقة للباعة الجائلين على المحاور الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر شن عدة حملات في إطار الحملات المستمرة للضبطية القضائية من خلال مندوبى الضبط القضائى وشرطة التعمير وأمن الجهاز لوقف أعمال تتم بالمخالفة لقانون البناء وقانون التصالح ١٧ لسنة ٢٠٢٠، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإيصال الدعم لمستحقيه.

وقامت اللجنة بالمرور على أحياء المدينة بهدف التأكد من التزام المواطنين.

وأكد الجهاز في بيان أنه لن يتم إقامه أي سويقة للباعه الجائلين على المحاور الخدميه أو تقع بوسط الكتل السكنية، وأن الجهاز يبحث مقترحات أخرى، دون التأثير على المظهر الحضاري والجمالي للمدينه وفي إطار الحفاظ على البيئة والصحه العامة أيضاً.