شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد احتفال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية السويدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية أكاديمية السويدي للتعليم الفني بتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والبالغ عددهم 220 طالبا، وتكريم أوائل الطلاب، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء والرئيس التنفيذي لشركة السويديإلكتريك والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وسفيرة فنلندا في مصر لوراكانسيكاس ديبرايز.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال الاحتفالية، بأن وزارة التضامن الاجتماعي انطلقت لمرحلة جديدة فيبرامجها ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي والتوسع في تعزيز الانتاج المحلي بل وتشجيع التصدير للخارج وهيالاستراتيجية التي تستهدف القيادة السياسية تحقيقها في إطار رؤية «مصر ٢٠٣٠».