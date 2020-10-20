شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش توفير الدعم للأسر الفقيرة في تصالحات البناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال مبادرة تقديم تيسيرات لاجراءات التصالح على مخالفات البناء للاسرة الفقيرة بقرى حياة كريمة بحضور المهندس حسين السنيني المنسق العام لمبادرة حياة كريمه بمطروح والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين، حيث تم بحث رسوم شهادة الصلاحية، مؤكدا على انه سيتم تقديم تيسيرات لأهالي تلك القرى في اجراءات التصالح على مخالفات البناء لتقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم.

من ناحية أخرى تواصل لجنة التنمية المحلية لتيسيرات اجرات التصالح للأسر الفقيرة بقرى مبادرة حياة كريمة اعمالها الميدانية بالقرى ولقاء عدد من الاهالى بتلك القرى والتى استمرت لمدة أسبوع والتى بدأت بلقاء أهالى قرية السلام بمدينة الحمام ثم زاوية العوامة وسيدى شبيب وفوكه بمركز الضبعة وأبومزهود وشماس بمركز برانى، كشوك عميرة وحلازين بمركز مطروح ،وقريتي بهى الدين والمراقى بمركز سيوة ،وهدفت اللقاءات إلى حث المواطنين على سرعة التقدم في إجراءات التصالح على المباني بالقرى وتوعيتهم.

وستقوم مؤسسة صناع الخير بمساعدة الأهالي غير القادرين والاسر الفقيرة في سداد رسوم التصالح بقرى حياة كريمة وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء تنفيذ إجراءات التصالح في عدد من مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية مع دعوة جميع المواطنين وتحفيزهم على الاسراع في تقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم قبل انتهاء المدة المحددة للتصالح اخر أكتوبر الجاري.