شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الصحة» يزور مدينة وادي حلفا السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف رئيس مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا وفداً من وزارة الصحة المصرية، مكون من مجموعة من المتخصصين في مكافحة نواقل الحميات، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين السودانيين بمدينة وادي حلفا والولاية الشمالية ووزارة الصحة السودانية.

وصرح رئيس المكتب بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تضامن مصر مع السودان الشقيق وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم المساعدة للأشقاء في السودان للتغلب على آثار الفيضانات التي تسببت في انتشار بعض الأمراض بين المواطنين السودانيين، حيث بدأ الوفد المصري عمله بوضع خطة لمكافحة نواقل الحميات والقيام بحملات رش مكثفة للمساعدة في القضاء على اإنتشار الباعوض واليرقات والحشرات المسببة لأمراض الحميات.

وفد من وزارة الصحة المصرية يزور مدينة وادي حلفا السودانية.