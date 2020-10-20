شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تعلق على فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت دار الافتاء المصرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السخرية من إذاعة القرآن الكريم، وقالت إن إذاعة القرآن الكريم تصدح بتلاوات قراءات القرآن الكريم المتواترة بصوت كبار القراء في العالم العربي والإسلامي فتزكي الأنفس وترتقي بالأرواح، ولم تقتصر رسالتها على نشر تلاوة القرآن الكريم.

وأضافت الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، أن «إذاعة القرآن الكريم بثت كذلك وبشكل متواصل برامجَ التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم في دينه وسلوكه وأخلاقه».

وأكدت أن «إذاعة القرآن الكريم بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات، حتى كونت رصيدًا من الثقة والحب في قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطي في كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم».