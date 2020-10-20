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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت مديرية الإسكان بالقليوبية من أعمال إنشاء وتسليم مبنى العيادات الخارجيه بمعسكر قوات الامن بالخانكة، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. تمت الأعمال بتوجيهات المهندس على السيد عوده مدير مديرية الاسكان، وطبقا لتعليمات المهندس الاستشارى عبدالله العمرى وكيل المديرية، تحت اشراف مديرية الاسكان والمرافق، والمهندس الاستشارى للمشروع مدير المشروعات، ومهندس عاطف حامد، واشراف فنى عادل عبدالبارى حامد احمد. إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة إسكان القليوبية تنتهي من إنشاء وتسليم العيادات الخارجية بمعسكر قوات الأمن بالخانكة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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