شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 13 إماما إلى 7 دول بينها 4 أفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الأئمة الذين تم اعتماد إيفادهم هم كل من:
1- الشيخ / إسلام حسن محمد محمد - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا.
2- الشيخ / محمود شوقي عطية مرسي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام - تنزانيا.
3- الشيخ / محمد محمود دياب روبي - إمام وخطيب بأوقاف الفيوم للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا.
4-الشيخ / محمد علي مصطفى أحمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي أرنجا – تنزانيا.
5- الشيخ / حسن محمد حامد محمد هلال إمام وخطيب بأوقاف القليوبية للعمل بالمركز الإسلامي – مناوس – الأمازون - البرازيل.
6. الشيخ / محمد محمد صدقي عبد الكريم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية – سان ميكال ساوباولو - البرازيل.
7-الشيخ / علي صابر عبد الباري علي - إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – أوروغويانا - البرازيل.
8- الشيخ / محمود يوسف محمد علي - إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامي الجنوبي – النيجري - فنزويلا.
9- الشيخ / عمرو يحيى سعد محمود الشماع إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل لدى مؤسسة سعيد الحنفي – مراكيبو- فنزويلا.
10- الشيخ / أيمن رمضان كامل محمود إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة بتولا – جمهورية موزمبيق.
11- الشيخ / عبد الله أحمد عبد الله محمد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا.
12-الشيخ / محمد إبراهيم حامد إسماعيل - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمسجد بلال بن رباح – التابع للمركز الثقافي الإسلامي – بحي ليفربول – سيدني - استراليا.
13- الشيخ / أكمل زكي عبد المجيد السيد - إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو – بدولة كينيا.
فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولي التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2020، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بمسجد النور بالعباسية يومي: 9 و10 نوفمبر المقبل مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.
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