وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 13 إماما إلى 7 دول بينها 4 أفريقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد 13 إماما إلى 7 دول بينها 4 دول أفريقية، وذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وفي ضوء العلاقات المصرية الأفريقية العريقة، وحرص مصر على عمقها الأفريقى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الأئمة الذين تم اعتماد إيفادهم هم كل من: