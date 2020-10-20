شكرا لقرائتكم خبر عن قوة جيشنا عظيمة.. والوعى أولا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد تخرج دفعات جديدة فى الكليات العسكرية.. قوة جيشنا عظيمة.. والوعى أولا.. الرئيس يحذر من محاولات إسقاط الدول بالكذب والافتراء.. ويؤكد: «محدش أبدا من الخارج يقدر يعتدى على مصر».. مهمة حماية مصر وترابها وناسها شرف عظيم.. مديرو الكليات العسكرية: طلابنا يتمتعون بروح الانتماء والولاء والقدرة على القيادة.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ السيسى يشهد تخرج دفعات جديدة فى الكليات العسكرية.. قوة جيشنا عظيمة.. والوعى أولا.. الرئيس يحذر من محاولات إسقاط الدول بالكذب والافتراء.. ويؤكد: «محدش أبدا من الخارج يقدر يعتدى على مصر».. مهمة حماية مصر وترابها وناسها شرف عظيم.. مديرو الكليات العسكرية: طلابنا يتمتعون بروح الانتماء والولاء والقدرة على القيادة

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