شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. هل رضاعة ولد مع بنت يحرم عليه باقى أخواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365”، تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: فلو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هى، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه. Advertisements أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع.

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