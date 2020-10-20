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بدء تسكين طلاب الفرق النهائية بجامعةالأزهر الحاصلين على تقدير ممتاز الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جامعة الأزهر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة بداية من يوم الأحد القادم 25 من أكتوبر الجاري.

 

 وأوضح بيان الجامعة، أن تسكين المرحلة سيكون للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير ممتاز.

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كما أوضح البيان أنه سوف يعلن تباعًا عن موعد تسكين المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى. 

 

وأهابت الجامعة الأزهر بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة فى سبيل مواجهة أزمة فيروس ؛ من خلال ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى خلال عملية التسكين.

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