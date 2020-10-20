شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد لسوء الأحوال الجوية بفرق طوارئ وغرف متابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة رفعت حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، وتم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة، والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية ومنها تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد، على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول، والتأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحى.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، سعة المولدات بكل موقع تكفى لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل، مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل فى وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل.

وأشار حمزة إلى ضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحى والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها، وذلك طبقاً للأصول الفنية السليمة والكود المصري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه تم رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها، ورفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم فى حال ورود أى بلاغ أو شكوى بوجود عطل، المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

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وأهاب قطاع الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم خاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة.

وأكد حمزة استقبال الشكاوى الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

ومن جانب آخر، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس يتابع كافة المشروعات التى تتم فى قطاع الكهرباء، وما شهده التطوير فى القطاع، هو ترجمة لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى به، مشيرا إلى أن هناك توصيات من الرئيس بتحسين جودة خدمات الكهرباء التى تقدم للمواطنين ودقة استخدام الآليات التى تطمئن المواطن والمستهلك فى الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور: "هناك تطوير فى شبكات نقل الكهرباء وعدادات الشحن المسبق، بالإضافة إلى التخطيط للمشروعات التى تربط بين مصر ودول أخرى مثل السعودية والأردن وليبيا وقبر واليونان، ومشروعات الربط بين مصر ودول أخرى فى مجال الكهرباء".