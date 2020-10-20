شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة فى مصر: نتعاون مع جهاز الإحصاء فى سرعة الاعتماد على الرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أن البيانات التى يمكن الاعتماد عليها والمتوفرة فى الوقت المناسب هى أساس السياسات القائمة على الأدلة وصناعة القرار وتخصيص الموارد ودفع جهود التطوير الجديدة للمجتمع.

وأضاف ريتشارد خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الثلاثاء، للاحتفال باليوم العالمى للإحصاء، فى كلمة مسجلة عبر الإنترنت أنه اتضحت أهمية البيانات والإحصاءات نتيجة لفيروس كورونا المستجد ليس فقط فى إطار أعداد المصابين والمتعافين ولكن أيضا كيفية قيام الوباء بتغيير حياة الجميع وكيفية تأثيره على النمو الاقتصادى والعمالة والوصول إلى الخدمات، لذلك تعتمد الصحة والتعليم وأولويات التنمية وآفاق المستقبل على البيانات التى نقوم بجمعها، لذا فإن الطلب على البيانات فى زمن كورونا يتجاوز أرقام الاصابات والوفيات.

وأكد ريتشارد أن هناك استثمارا كبيرا قام به جهاز الإحصاء فى إنتاج بيانات وإحصاءات والتأكد من تلبية احتياجات الخطة الوطنية للتنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال البيانات، فضلا عن إنشاء نظام بيانات محكم من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير النظام الإحصائى وهى فى غاية الأهمية لأنها تعد حجر الأساس لتعزيز جودة البيانات وتحسين دمج البيانات.

وأوضح المنسق المقيم، أن منظمات الأمم المتحدة تواصل التعاون مع الجهاز للتأكد من إتاحة البيانات بجودة عالية والعمل المشترك من أجل التأكد من نشر الاستراتيجية الوطنية والإسراع فى الاعتماد على الرقمنة فى جمع البيانات.