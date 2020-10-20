شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الارضية: نتائج إيجابية لتفعيل نظام inform لإدارة الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بإتباع كافة النظم الحديثة في تشغيل وإدارة الموارد المختلفة للشركات التابعة لها وخاصة في ظل الخطة الموضوعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي تستهدف ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، فقد ساهم تفعيل العمل بنظام إدارة الموارد لشركة Inform العالمية المتخصصة في انظمة ميكنة المطارات و المطبق في معظم المطارات الكبري علي مستوي العالم في تحقيق تأثيرا إيجابيا علي نشاط الشركة و معدلات الايرادات منذ تفعيله في مطلع عام ٢٠١٨ و حتي الآن.

وأضاف رئيس الشركة في بيان له، أن البرنامج الألماني يستهدف التخطيط الدقيق لموارد الشركه من أفراد و معدات لمواجهه ذروة التشغيل وكذلك اصدار تقارير بمعدلات الأداء لسهولة اتخاذ قرارات وأوامر التشغيل بالإضافة إلى المرحلة الاخيره والتى جارى تطبيقها للتحكم الكامل فى توزيع المهام و مراقبة جميع انشطة التشغيل داخل المهبط حيث ينال هذا النظام ثقة عملائنا في جودة الخدمه الارضية المقدمة لهم و يكون مطلبا اساسيا لأي عميل جديد يطلب مستوي قياسي من جودة الخدمة ليضاف الي شركات الطيران التي تقدم مصرللطيران للخدمات الأرضية خدماتها المختلفة في أكثر من 14 مطار دولي داخل جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد شركات الطيران الأجنبية التي تقدم مصرللطيران الخدمة الأرضية لها الي 135 شركة طيران قبل جائحة كورونا.