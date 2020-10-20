"خناقة في الزفة".. كواليس مشاجرة بالخرطوش أفسدت حفل زفاف بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أمسية تسودها الفرحة، انطلق موكب زفاف عروسين يجوب شوارع مركز العياط جنوب الجيزة. ليلة انتظرتها أسرتا العروسين بعد شهور من التحضير إلا أن ثمة خلاف انقلبت معه الأمور 180 درجة. حل الحزن بدلا من الفرحة، أصوات طلقات الخرطوش تصدرت المشهد وليس الألعاب النارية المعتادة معلنة سقوط 3 مصابين.

بلاغ وصل إلى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز العياط، فوجه بجمع التحريات حول ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن خلافا وقع بين أسرتي عروسين أثناء الزفة، أصر أهل العريس "العروسة هتطلع من الاستديو أو الكوافير" بينما تمسك أهل العروس "بنتنا مش هتطلع إلا من بيت أبوها".

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نقاش حاد سرعان ما تطور إلى شجار أخرج على إثره شقيق العريس سلاح ناريا "خرطوش" وأطلق النار عشوائيا ليسقط 3 مصابين بينهم شقيق العروس.

تحفظت قوات الشرطة على العروسين حتى أمكن ضبط 4 أشخاص متورطين في الواقعة بينهم شقيق ووالد العريس والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.