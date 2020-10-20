محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم تستطع فتاة عشرنية تحمل وطأة تداول صور فاضحة لها تشير إلى علاقتها مع شاب.
دلفت الفتاة إلى غرفتها تبحث كيف السبيل للخروج من ذلك المأزق محدثة نفسها "أنا اتفضحت" فقررت التخلص من حياتها بطريقة مأساوية.
مساء أمس الإثنين، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى العياط المركزي جثة فتاة بها حروق من الدرجة الأولى.
تحريات ضباط فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن فتاة تبلغ من العمر 24 سنة، أشعلت النار في نفسها داخل منزلها؛ بعد تداول صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت تحريات الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، ومعاونيه الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي إلى أن الفتاة كانت على علاقة بشاب من أهل القرية، وفوجئت بتداول مقاطع وصور لها في أوضاع مُخلة مع الشاب فقررت التخلص من حياتها بإضرام النار في جسدها.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر علاقة عاطفية انتهت بجثة متفحمة.. فتاة تشعل النار في نفسها بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.