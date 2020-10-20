شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية بفرصة سقوط ( 80 % ) تقريباً على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة، خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ( بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ ).

ويتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31– 21»، الإسكندرية «28 – 21»، قنا «37- 21»، الأقصر «39– 22»، أسوان «39 – 24».