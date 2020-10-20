شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة القناة تستقبل مستشاري «التعليم العالي» و«اقتصادية قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصه على دعم التعاون الفعال بينها وبين المؤسسات الخدمية والدولية وذلك سعيا من الجامعة للتوجه إلى مجتمعها الإقليمي والدولى.

ودعما لهذا التوجه أستقبلت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كل من الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالي للتعاون الدولى والدكتور عطوه حسين مستشار الهيئة الإقتصادية لقناة السويس لشئون الاستدامة البيئية.

حيث أعربت الدكتورة ماجدة هجرس عن تقديرها التام لانضمام مستشارين إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث -كأعضاء من الخارج- مؤكده أن ذلك يدعم القطاع بخبرات ومهارات هامه.

وأضافت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ربط الجامعة بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة بالمجتمع أولوية توليها الجامعة أهتمام كبير حيث نسعي من خلال التعامل مع المؤسسات الخدمية والدولية إلى ربط الجامعة بالمجتمع سواء في المجالات الأكاديمية أو البحثية أو التدريبية أو التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية والتعاون الدولى على أهمية البرامج المزدوجه التي تواكب سوق العمل واهميه المشاركه في مشروعات مع جهات خارجيه والاهتمام بمنتج الرسائل العلميه.

وأشار الدكتور عطوة حسين مستشار هيئة قناة السويس أن الجامعة تميزت بمعايير التنمية المستدامة في الخدمات الطبية والعلاقات الدولية والمياة والغذاء.

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واستعرض دكتور عطوة اوجه التعاون المستقبلية لهيئة قناة السويس في مجال التدريب والدراسات العلمية والاستشارات البيئية وكذلك في عقد برامج للتطوير والاستدامة في مجالات الطاقة والمياه.