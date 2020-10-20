شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس تستقبل 560 طالبًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل طلاب كليه التربيه الرياضية بجامعه قناه السويس عامهم الدراسي الجديد ٢٠٢٠_٢٠٢١ بتحية العلم بحضور الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدي فرج أمين عام الجامعة والدكتور ماجد العزازي عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئه التدريس بالكليه.

وأشار الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية أنه تنفيذا لقرار رئيس الجامعه بشأن الاجراءات الإحترازية التزمت الكلية بالاجراءات للحماية من فيروس كورونا المستجد من مراعاة التباعد الإجتماعى ومنع دخول الطلاب بدون كمامه مع إجراء التعقيم المستمر لقاعات التدريب وأماكن الدراسة

وأضاف الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية أستقبلت ٥٦٠ طالب وطالبة بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الكلية تستعد وبقوة للمشاركة في الأنشطة الطلابية خاصة الرياضية منها والتى احرزت من خلالها الكلية الكثير من الجوائز.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن كلية التربية الرياضية لديها الكثير من الأبطال المشاركين باللقاءات القمية والتى تسعى الجامعة عامة والكلية خاصة إلى دعمهم لحصد المزيد من الجوائز.

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