شكرا لقرائتكم خبر عن «البالون الطائر».. أكبر تجمعات سياحية للقيام بالرحلات ومشاهدة الآثار في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر مدينة الاقصر، من أهم المدن السياحية لمحبي رحلات المغامرة، او البالون الطائر والتى توجد على مدار العام، قبل جائحة كورونا، والتى تدرج يوميا على اجندة السباحة بدون توقف، والتى شهدت هذه الأيام عودتها للاستمتاع بالتحليق من ارتفاع يصل الى 500 متر تقريباً، لمشاهدة المعابد الفرعونية، ومقابر الملوك والملكات، المتواجدة على ضفتى نهر النيل الخالد، وتلاحم الجبال مع الزراعات فى مشهد ابداعى يجذب السياح على التحليق، وفق الإجراءات الاحترازية والاعداد التى حددتها سلطات الطيران المدني.

"البالون الطائر" .... اكبر تجمعات سياحية للقيام بالرحلات ومشاهدة الاثار من ارتفاع 500 متر بالاقصر

وتسعى الشركات العاملة فى قطاع سياحة البالون الطائر فوق معابد الفراعنة، بعد قرار عودتها بمدينة الأقصر التاريخية ، إلى زيادة رحلاتها وجذب مزيد من السياح من عشاق المغامرة فى العالم، عبر فتح نقاط جديدة لإطلاق البالون فى غرب المدينة التى تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد الفرعونية.

"البالون الطائر" .... اكبر تجمعات سياحية للقيام بالرحلات ومشاهدة الاثار من ارتفاع 500 متر بالاقصر

وتعد مصر – بحسب اتحاد شركات البالون فى الأقصر - من الدول الرائدة فى مجال البالون الطائر، واحتلت قبل جائحة كورونا المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لما تتمتع به من طقس مستقر، ومناظر طبيعية مبهرة.

"البالون الطائر" .... اكبر تجمعات سياحية للقيام بالرحلات ومشاهدة الاثار من ارتفاع 500 متر بالاقصر

ويقول اسامة عبد الغنى، مدير احدى شركات البالون، أن هذه الرحلات انطلقت فى الاقصر منذ العام 1988، وتم تشييد مطار خاص بها فى غرب المدينة، ويحرص اكثر من 80 %من السياح الوافدين للمدينة، على القيام بهذه الرحلة، والتى تتم بالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى، والتى وفرت العديد من الاجراءات فى الفترة الاخيرة لزيادة درجات الامن والسلامة لرحلات البالون، لافتاً الى أن الاقصر كانت تحقق فى نهاية الموسم السياحى الماضى، اكثر من 11 الف رحلة، تقل قرابة 216 الف سائح وسائحة. موضحاً أن البالون يرتفع ليعانق السحاب على ارتفاع 500 متر، تلامس فبها أشعة الشمس الدافئة وقت الشروق، موضحاً أن هذا الموسم شهد ارتفاع اعداد الرحلات لتصل الى 35 رحلة يومياً، تقل مئات السياح، والتى تستغرق طيرانها فى الجو نحو 45 دقيقة.

"البالون الطائر" .... اكبر تجمعات سياحية للقيام بالرحلات ومشاهدة الاثار من ارتفاع 500 متر بالاقصر

وكشف إن مدينة الأقصر تتفرد بين كل المقاصد السياحية المصرية بوجود رحلات البالون الطائر فى سمائها، وأنه بات بمقدور شركات البالون ان تقوم بمزيد من الرحلات اليومية، بعد السماح بطيران البالن فى أوقات مختلفة من النهار، وذلك بعد أن كانت رحلاته قاصرة على ساعات الصباح الأولى فقط. فالسائح المتواجد فى البالون يستمتع بمشاهدة معبد حتشبسوت والذى شيدته أقوى امرأة فى تاريخ مصر، ثم يجوب البالون فى بانوراما ساحرة لمشاهدة وادى الملوك والملكات، والرامسيوم وهابو، وتمثالى ممنون، لمشاهدة المعابد الفرعونية القابعة على ضفتى النيل، وخلفه معبدى الاقصر والكرنك، ومعانقة الجبال للزراعات الخضراء والاثار فى مشهد ابداعى قلما تجده فى بلدان العالم.

وأشار الى ان الإحساس الذى ينبعث من المشاركين فى هذه الرحلات من فوق السحاب، يجعلك فى خيال اشبه ببلورة الساحر فى الأفلام الاجنبية، مؤكدا ان الإثارة لا تنقطع فيها وتزداد ذروتها أثناء الهبوط وخاصة عند ملامسة البالون للأرض والتى تتعالى فيها الصيحات والتهليل من المشاركين، وما يزيد من فرحتهم مشاركتهم للعمال فى جمع البالون بعد هبوطهم وقبل توجههم للباصات السياحية للعودة لمقار إقامتهم.

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يذكر أن رحلات البالون، فى غرب الأقصر، قد اكتسبت شهرة واسعة، وكانت أول رحلة للبالون الطائر، فوق سماء المدينة ، قد اقلعت فى العام 1988، وقادها طيارون بريطانيون، كانوا يعملون لصالح شركة، فيرجن البريطانية ، التى قامت بتأسيس أول شركة بالون فى مصر . و فى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، الى أن وصل عدد الشركات العاملة بسياحة البالون الطائر فى مدينة الأقصر 8 شركات، يعمل بها مئات المصريين.