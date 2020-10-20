شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخلى عقارين بالأزبكية للخطورة الداهمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة عقارين، بشارع كلوت بك بحى الأزبكية، للخطورة الداهمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإخلاء العقارات الآيلة للسقوط لحماية سكانها والمارة من خطورة انهيارها، خاصة مع حلول فصل الشتاء، وضمن استعدادات المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول.

وأشرف اللواء يحى الأدغم، رئيس حى الأزبكية، على إخلاء عقارين 5 و6 عطفة الجنينة بشارع كلوت بك، خالية من السكان، من المنقولات، حيث كانت بعض الوحدات مستغلة كمخازن للبضائع.

وكانت أخلت محافظة القاهرة 3 عقارات، من السكان، بداية الشهر الجارى، ذات خطورة داهمة، لحماية السكان والمارة، مع توفير سكن بديل للأسر المستحقة.

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وفى السياق كان أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بالاستعداد لموسم الشتاء من خلال تطهير بلاعات الأمطار ومخرات السيل وبلاعات أمطار جديدة وكذلك التنسيق المبكر مع هيئة الأرصاد ووزارة الرى، مضيفا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العاصمة بها 18 ألف بلاعة أمطار وسيتم زيادتها، مشيرا إلى أن العاصمة بها 4 مخرات للسيل هى التبين والمعصرة وكفر العلو وطره.

وأوضح عوض أن مخر السيل الذى يمر على منطقة الزرايب والتى شهدت غرق بعض المنازل الشتاء الماضى، تم إلغاؤه وهو تابع لهيئة المجتمعات العمرانية وجارى الآن مراجعة السدود عليه لحماية المناطق المجاورة له، حال زيادة الأمطار.

وتستعد محافظة القاهرة لمجابهة السيول والأمطار نظرا لاقتراب قدوم فصل الخريف وبناء على التحذيرات التى تعلنها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول، بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تطهير البلاعات الخاصة بصرف مياه الأمطار وكذلك مخرات السيول.