شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعلن عن منح تدريبية فى ريادة الأعمال خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداءا بحثيًا على موقعها الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة Royal Academy of Engineering، ويتيح هذا النداء الفرصة للمبتكرين المصريين والباحثين والعاملين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية للحصول على منح تدريبية كاملة رفيعة المستوى فى مجال ريادة الأعمال.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالى اليوم، أن البرنامج يشتمل على فترات تدريبية مكثفة داخل مصر، والمملكة المتحدة؛ بهدف التدريب على كيفية تحويل الأفكار والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية إلى منتجات قابلة للتسويق محلياً ودولياً، وإمكانية تحسين الفرص التنافسية لها.

Advertisements

ويأتى هذا النداء فى إطار برنامج التعاون المصرى البريطانى "نيوتن – مشرفة" والذى يعتبر أحد برامج التعاون الدولى الهامة التى تنفذها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل مصر بالتعاون مع الهيئات الدولية المميزة.

وتم فتح باب التقدم لهذا النداء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجارى ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 على موقع الهيئة وموقع الأكاديمية الملكية للهندسة http://stdf.eg:8080/web/grants/open.

جدير بالذكر أن هذا النداء هو السابع من سلسلة نداءات تأتى ضمن برنامج "نيوتن – مشرفة" والذى أُطلقت فعالياته عام 2015 تخليداً لذكرى العالمين المصرى مصطفى مشرفة، والإنجليزى إسحق نيوتن اللذان أسهما بأبحاثهما واكتشافاتهما فى تقدم الإنسانية.