شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى تطالب بـ200 ألف جنيه لتعويض 5 طلاب قررت "التعليم" رسوبهم وأنصفهم القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام 5 من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ دفعة 2019 والصادر لهم قرار من وزير التربية والتعليم برسوبهم لاتهامهم بالغش الجماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلزام وزير التربية والتعليم بأداء مبلغ تعويض قدره 200 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت بهم بسبب قرار رسوبهم واتهامهن بالغش، وذلك بعد أن أنصفهم القضاء وصدرت أحكام بإلغاء قرار الرسوب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في أغسطس 2019 أصدرت أحكاما ضد الطلبة، وقضت بقبول الدعاوي شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما دعي الطلاب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما في يوليو وسبتمبر الماضيين ، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار الوزير ومايترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب ةامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .

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وأوضحت دعوى التعويض ، أن قرار الوزير برسوب الطلاب ، ادي الي اصابة المدعين وابنائهم باضرار مادية وادبية جراء خطأ جهة الادارة ، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كاتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم امام درجتي التقاضي والتي تقدر بعشرات الالاف من الجنيهات وكذا ماتكبدوه من أموال انفقوها علي الانتقال مابين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات ، فضلًا عن المصاريف التى انفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد اعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام .

بالإضافة الي اصابتهم باضرار ادبية ومعنوية تمثلت في ما أصابهم وابنائهم من احباط واحساسهم بالظلم المرير والايذاء النفسي ، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم والتي، أدت الي احتقارهم .