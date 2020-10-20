شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير إضاءة مجموعة المنصور سيف الدين قلاوون درة العمارة الإسلامية بشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن بدء أعمال تجربة تشغيل إضاءة الواجهات الخارجية لمجموعة المنصور سيف الدين قلاوون بشارع المعز، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المناطق والمواقع الأثرية والعمل على اظهارها بالشكل اللائق بها،

وأوضح الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، انه جاري العمل على اختيار وتحديد الكميات وألوان الإضاءة المطلوبة بما يتناسب مع إظهار العنصر الجمالي للمجموعة الأثرية.

جدير بالذكر أن السلطان سيف الدين قلاوون الألفي قام بتشيد تلك المجموعة فيما بين سنتي 683 و 684 هجرية (1283-1284م)، وتسمى مجموعة لأنها تشتمل على مجموعة مباني منها مدرسة للتعليم تستخدم أيضا كجامع، وقبة ضريحية، وبيمارستان لعلاج المرضى، وشيدت المجموعة على بقايا أجزاء من القصر الفاطمي الغربي الصغير المواجه لما كان يوما القصر الفاطمي الشرقي الكبير؛ لذا عرفت المنطقة ببين القصرين.

وقامت وزارة الاثار فى مايو الماضى بأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة و الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن جميع الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربى.

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وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض أنواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع، كما تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المبانى الأثرية ذات الطابع العمرانى المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعمارى للآثار والزخارف المطلة على الشارع.