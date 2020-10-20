شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتواصل مع الطبيبة المعتدى عليها بالكويت.. وتؤكد:"حقوقها محفوظة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الطبيبة المصرية "ل. ر"، التى تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقى بالكويت ، قام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بالتواصل معها، وإبلاغها تمنياتنا لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية، وسوف يقوم الملحق العمالى بزيارتها غدا فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء ، مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة مشدداً على أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

Advertisements

ووجه الوزير - من خلال الملحق العمالى - الطبيبة المصابة بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت الذى يتابع حالتها وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها أن سفير مصر بالكويت طارق القونى، والقنصل العام والمستشارين العمالى والقانونى يقفون بجانبها.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالى بالكويت أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه قام بالتواصل مع الطبيبة (ل ر م ع) وهى تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ 2010، وأشارت إلى أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنيين الكويتيين، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافه بياناته، تقول أنه فى أثناء الكشف على أذنه بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة أيام العطلات الأسبوعية، حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالى قائلا : إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة وتم تحرير محضر برقم 159/2020 الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبى من مستشفى عيدان بالإصابات، ويواصل مكتب التمثيل العمالى متابعة الحادث بالتعاون مع القنصلية المصرية بالكويت .

