شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يعلن رفع درجة الاستعداد بالمطارات المصرية لمواجهة حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اجتماعًا موسعًا اليوم بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها ورئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدى وزير الطيران، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام القادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقًا لنماذج المحاكاة والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقًا لخطة الحكومة المصرية .

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وشدد وزير الطيران على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية ومركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران ومتابعة الموقف أول بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات .

وأكد منار أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة فى مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.