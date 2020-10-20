شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "نبى الرحمة فى ذكرى مولده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة الجمعة المقبلة والتى اختارت لها موضوع "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم فى ذكرى مولده"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وفى سياق متصل تنقل القناة الثقافية فى بث مباشر اليوم الثلاثاء، ندوة للرأى بعنوان "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم، فى ذكرى مولده"، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجـديـد الخطاب الدينى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.

وكانت وزارة الأوقاف قررت أن يكون موضوع: "نبى الرحمة فى ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا دين الرحمة، ونبينا نبى الرحمة، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين، للبشر والحجر، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، مضيفا :"رحمة الإسلام بالحيوان فضلًا عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور)، نزع عنها فراخها، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها"، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذى كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن، " فويل للقاسية قلوبهم "، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي"