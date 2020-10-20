شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حامد قائمًا بأعمال عميد «ألسن بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الثلاثاء، قرارا بقيام الدكتور إبراهيم محمد حامد الأستاذ بكلية الآداب بأعمال عميد كلية الألسن حتى 31/7/2021.

يذكر أن الدكتور إبراهيم تخرج من قسم اللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر عام 1991، وحصل على بعثة حكومية لنيل درجة الدكتوراه في اللغة والأدب بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتولى وكالة كلية الألسن لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع بجامعة بنى سويف عام 2016/2017، وشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2018/2019، ورئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب منذ عام 2017 وحتى صدور قرار تعينه عميدا لكلية الألسن.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف الشكر والتقدير للدكتور محي الدين محمد عبدالهادي عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من إنجازات طوال مدة توليه العمادة.