شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي إغلاق المدارس بسبب الطقس: الدراسة مستمرة بشكل طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد قرار بإغلاق المدارس بسبب الطقس وتستمر الدراسة بشكل طبيعي.

وأضاف شوقى عبر صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء: «هذا القرار من اختصاص المحافظين حسب الحالة في كل محافظة على حدة».

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، يصاحبها سقوط أمطار تصل لحد السيول على بعض المحافظات.