شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا 100 ألف و995 طلب تصالح مع مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن اجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها قد وصل إلى 100 ألف و995 طلبا، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتي من المقرر أن تنتهى في 31 أكتوبر الشهر الجاري



وأكد المحافظ على توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

واستقبلت المراكز التكنولوجية، الثلاثاء، 517 طلب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع: 151 طلب تصالح بمركز ومدينة بني سويف، و98 طلبا بمركز ناصر، و123طلبا بالواسطى، و46 طلبا بمركز ببا، و18 طلبا باهناسيا، و10 طلبات بسمسطا، و71 بالفشن.