شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات الأمطار والسيول.. المحافظات تبدأ تفعيل غرف الأزمات لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة، وتم رفع حالة الطوارئ وتفعيل غرف الأزمات .

في المنيا، أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الاحوال الجوية .

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار، كما وجه بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وفي شمال سيناء، قرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

من جانبه، أعلن العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

وقال «الغندور» إن الغرفة تضم مندوبين عن مديريات الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمياه الجوفية وإدارتي المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وفي البحيرة، ناشدت المحافظة في بيان لها المواطنين بتوخى الحذر بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالـة من عدم استقرار الطقس

وأصدر المحافظ اللواء هشام آمنة، قرارًا برفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات المركزية والغرف التابعة بالمراكز وإلغاء كافة الأجازات خلال فترة سوء الأحوال الجوية، ووجه أيضًا بمراجعة صفايات الأمطار ومحطات الصرف الصحي والزراعی ومناسیب الترع والمصارف ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية ووقفها حال الرياح والأمطار .

ووجه المحافظ بالتنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية للمحافظة والمدن والمراكز وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة، وتوعية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن الخطرة.

وشدد «آمنة» على عدم تواجد التلاميذ خارج المدارس خلال اليوم الدراسي والدخول إلى الفصول فور وصولهم، وسرعة رفع أي تراكمات مياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وأعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائى عن المدارس أثناء سقوط أمطار خلال اليوم الدراسي.

وفي الاقصر، قال محسن الشامى، رئيس إدارة الأزمات بالمحافظة، إنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، مشيرًا إلى أنه تم التأكد على جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع موضحا أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها، للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

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واشار إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة إتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وفي الوادي الجديد، اكد المهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الرى رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية انه تم الإستعداد لقرب فصل الشتاء وتوقعات وقوع السيول والأمطار بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تطهير مخرات السيول ورفع كفاء السدود وجسور البرك والمصارف الكبرى وخاصة في مدينة موط، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفورى حال وقوع إلى طوارئ نتيجة السيول أو الأمطار الغزيزة، وذك لحماية السكان والمناطق الزراعية وتصريف المياه في المناطق الصحراوية .

واشار إلى أن العام الماضى شهد إنشاء عدد كاف من مخرات السيول، بعد التواصل مع معهد بحوث الموارد المائية لعمل دراسة تفصيلية عن مخرات السيول بالمحافظة، وإعداد دراسة من قبل معهد بحوث الموارد المائية لجميع القرى والمراكز بالمحافظة، سواء بالمعاينة على الطبيعة أو عن طريق الخرائط الطبوغرافية.

وأضاف «منصور» أن الجسور الترابية يتم تزويدها لمنع وصول مياه السيول في حال وقوعها، إلى المنازل والزراعات والآبار، بجانب تطهير وإعادة تأهيل المصارف القديمة غير المستخدمة للإستفادة منها كإجراء إحترازي، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة تحسباً لوقوع كارثة السيول والأمطار الغزيرة

وفي قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى أنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبا لسقوط امطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وأوضح المحافظ انه تم التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في رى الأراضى .