شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة طريق السوق العمومي في كفر شكر لاستيعاب البائعين والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مجلس مدينة كفر شكر بالعمل على توسعة طريق السوق العمومى بالمدينة لاستيعاب كافة البائعين والمواطنين دون حدوث اشغالات بشارع جمال عبدالناصر لعدم تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات المارين بذات الشارع، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات اللواء هشام رفعت رئيس المدينة.
تم تسوية ترعة جنابية كفر منصور المغطاه وتمهيد مساحات الأرض لتمتد إلى طريق ميت الدريج الثانوى العام بهدف أن يكون بعيدا عن وسط المدينة منعا للزحام والتكدسات المرورية، وتم وضع حواجز خرسانية لمنع خروج الباعة من النطاق المحدد السوق العمومى حفاظا على مصالح جموع المواطنين.
وقال رئيس المركز والمدينة إننا نستهدف توسعة السوق من ناحية طريق ميت الدريج الثانوى العام ليكون بعيد تماما عن وسط المدينة للقضاء على كافة الاشغالات والتكدسات المرورية وعدم إعاقة حركة الطريق.
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