شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج علي ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض الكتاب في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نائبا عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض للكتاب بمحافظة الدقهلية «المنصورة» وذلك بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الوردالذي يقام في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

تفقد محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الكتاب، جنبات واجنحة معرض من خلال جولة بجناح هيئة الكتاب والتعرف على احدث إصدارات الهيئة، والكتب المخفضة التي تتيحها الهيئة للجمهور، وكذلك جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من للقطاعات ودور النشر الخاصة ممثلة من اتحاد الناشرين.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، في تصريحات له عقب الافتتاح، اننا سعداء بأننا نحتفل بافتتاح معرض كتاب معياري، وخاصة ان هذا المعرض يعد المعرض الثالث على مستوى العالم على أرض الواقع الذي افتتح بعد أزمة فيروس الكورونا، ونتمنى أن تكون تجربة ناجحة ليتم عمل سلسلة من المعارض بالمنصورة بهذا الشكل.

وأشار إلى ان المعرض يشارك به 53 ناشر ومجموعة من قطاعات وزارة الثقافة، وأن هذا بعد هو أول معرض كبير يقام بالمنصورة منذ فترة طويلة، بالتعاون مع اتخاذ الناشرين ومحافظة الدقهلية، وهو ما يعد امر عظيم، وخاصة ان المعرض يقام على مساحة تزيد عن 2000 متر.