شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجديد مستشفى ديرمواس المركزي تمهيدًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى ديرمواس المركزى بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، بحضور الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة، ونبيلة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «محمد حسان»، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى كافة الملاحظات البسيطة، تمهيداً لتشغيلها رسمياً ودخولها الخدمة قريباً، للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالى المحافظة .

و تفقد نائب المحافظ كافة أقسام المستشفى، مؤكداً أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين .

كما شدد خلال جولته على الإسراع في إنهاء الإجراءات اللازمة لاستكمال المستشفى وسرعة افتتاحها في القريب العاجل أمام المواطنين وتقديم خدمة علاجية وطبية تليق بهم .

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، أن التكلفة الإنشائية بلغت 216 مليون جنية حتى الآن، حيث تتكون من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومبانى قوى / خزان، وتستهدف توفير عدد 107 سرير (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين)، وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز مستشفى ديرمواس المركزي، بإضافة 38 ماكينه غسيل كلوى تخدم حوالى 220 مريض، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقي الخدمة بالمراكز المجاوره ،وكذلك مزوده بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن منظومة استشعار الحريق اتوماتيكياً لكل غرف ووحدات المبنى .