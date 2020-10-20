شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة سفي كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بحصر المحلات غير المرخصة والإعلانات والإشغالات في الوحدة المحلية بأسنيت شملت قرية كفرمنصور، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة.

تم عمل الحصر بمعرفة المتابعة، وتبين وجود بعض المخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذا لسيادة القانون وذلك بإشراف الأستاذ محمد غنيم، نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.

وقال رئيس المركز والمدينة إن «حملات المرور على كافة المحلات التجارية والصناعية بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وكذالك تحرير الشوارع والطرق من الإشغالات للتسهيل على أهالينا المواطنين وخدمتهم».