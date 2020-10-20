شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة كفر الشيخ يلتقون الطلاب الجدد بكليات التربية والطب البيطري والألسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نظمت كليات التربية والطب البيطري والألسن بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، لقاءًا تعريفيًا للطلاب المستجدين والقدامى بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسرالجندي عميد كلية التربية والدكتور إسماعيل إبراهيم عميد كلية الطب البيطري والدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتم خلال اللقاء التعريف بأقسام الكليات والبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وماعليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح.

ورحب عمداء كليات التربية والطب البيطري والألسن بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، مقدمين التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وسنوات النقل ،وقال أن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى إنتصارحرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدموالازدهار واللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر دسوقي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليات الثلاث وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد،مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد .

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة .

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ على الالتزام بحضور البرامج التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية وثقافية وفنية وأدبية وحثهم على المشاركة الفعالة لبناء شخصية الطالب طبقا لخطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وحث دسوقي الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم موضحا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنواناً لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل.

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كما حرص رئيس الجامعة على توعية الطلاب والطالبات عن البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وكرم رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين وبعض العاملين في كلية التربية كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف تخصصصات كلية الألسن بتوزيع شهادات التقدير.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ