رئيس جامعة بني سويف يلتقي بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمجمع التعليم الصناعي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف، لقاءاته المباشرة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمجمع التعليم الصناعي، والتي شملت كليات الفنون التطبيقية والتربية للطفولة المبكرة ، والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، بحضور الدكتور تامر عبد اللطيف عميد كلية الفنون ، والدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد كلية الطفولة المبكرة ، والدكتور مجدي محمد علي عميد كلية الأسنان ، والدكتورة دينا أحمد عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .
وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من اللقاءات الدورية بالعاملين هو الوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتيسيير الأعمال ، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الأهداف ، مؤكداً أن باب النقد البناء مفتوح وعرض المشكلات بشفافية وعرض الحلول والمقترحات معها ، لافتاً أن العمل الصحيح والأداء الجيد يتطلب التشخيص الصحيح للأمور .
وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة عدد من الموضوعات متعلقة بميكنة كافة الإجراءات الإدارية بالكليات ، وتزويد سرعة الإنترنت داخل مجمع التعليم الصناعي والكارنيهات الممغنطة للطلاب ، وتزويد الكليات بعدد من العاملين في بعض التخصصات ، وتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى تفعيل مركز التدريب والاستشارات التربوية والإنتاج بكلية الطفولة المبكرة ، وإنشاء قاعة متعددة الأغراض بكلية الفنون التطبيقية ، كما وجه بوضع تصور جديد لمبني كلية الفنون التطبيقية ، وبناء دور إضافي بكلية التربية للطفولة المبكرة.
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