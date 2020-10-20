شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان هاتفيًا تبادل الخبرات تعزيزًا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مُثمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر، ومؤكدًا التطلع لتطوير العلاقات التجارية في ضوء سلسلة المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كل أرجاء مصر وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشاد الرئيس الكوري بتميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، معربًا عن التقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل مما يفتح آفاقًا جديدة متعددة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية، فضلاً عن التوافق حول زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من البلدين وترفيع مستوى آليات التعاون المشترك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.