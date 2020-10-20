شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري بجنوب السودان في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية والري، بين وزارتي الري في مصر، وجنوب السودان، اجتماعها على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، لمناقشة الملفات المشتركة والإنجازات التي تمت منذ زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إلى جنوب السودان، في سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الثلاثاء إنه تم الانتهاء من إنشاء محطتين مياه جوفية بالكامل، ضمن مشروع إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في نطاق مدينة جوبا، ومن المتوقع الانتهاء من الست محطات مياه الشرب الجوفية بالكامل في مارس 2021 .

من جانبه أعرب وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، بناءً على دعوة رسمية من نظيره المصري، وذلك للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2020، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب وزير الري في جنوب السودان، خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري له إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالمشروعات التنموية الموجودة في المنطقة الاقتصادية، والتي ستخدم بلا شك القارة الإفريقية، وليس مصر فقط، متطلعاً لنقل هذه الخبرات وما شاهده خلال الزيارة إلى جنوب السودان، مؤكدا على أهمية تشجيع الاستثمار المصري في بلاده، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مناشداً المستثمرين المصريين بالاستثمار في جنوب السودان.

وزار وزير الري في جنوب السودان، أيضا، ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، وتعرف على إمكانيات الميناء وأرصفة شحن الحاويات، ومحطة صب السوائل، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع الحديثة في المنطقة، والمتخصصة في إنتاج الفايبر جلاس، وتفقد مكونات المصنع، وإمكانياته، معرباً عن تمنيه نقل هذه التجارب إلى دولة جنوب السودان.

كما صرح وزير الموارد المائية والرى في جنوب السودان، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الممتدة والعريقة مع مصر، في كافة المجلات خاصة في مجالات النقل والتعليم والكهرباء، والعديد من المجالات التي تهم جنوب السودان، مشيرا إلى قرب تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث كافة المشروعات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.

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زيارة وفد جنوب السودان إلي المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

زيارة وفد جنوب السودان إلي المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

زيارة وفد جنوب السودان إلي المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

زيارة وفد جنوب السودان إلي المنطقة الإقتصادية لقناة السويس