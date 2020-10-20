شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع التجهيزات بمدرسة المتفوقين تمهيدًا لتشغيلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مدرسة المتفوقين بمنطقة كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، حيث تابع المحافظ التجهيزات والترتيبات النهائية التي يجري تنفيذها بالمدرسة، تمهيدا لاستقبال الطلاب وتشغيل المدرسة.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، ودكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور على عبدالسلام، مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد المحافظ أن مدرسة المتفوقين تعتبر من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، وتشمل فصولًا مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومباني للإقامة للطلاب والطالبات ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، وقد تم اختيار المعلمين والطلاب من خلال اختبارات معدة لذلك عبر الإنترنت من خلال وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم تدخرا جهدا لتطوير العملية التعليمية، في إطار الاهتمام بالمواطن المصري ومواكبة التطورات العالمية، وتخريج أجيال واعية ليصبحوا علماء مصر في المستقبل.