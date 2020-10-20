شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يتدخل لإلغاء محضر سرقة تيار لأحد المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لمصعد العقار الخاص به، وتم على الفور التواصل مع شركة التوزيع التابع لها لعمل اللازم.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع الشركة المشكو في حقها تبين قيام الشاكي بتشغيل المصعد مباشرة دون وجود عداد يسجل الاستهلاك، وبالبحث والدراسة العميقة أتضح أن الشاكي سبق وأن قام بسداد قيمة مقايسة توصيل العقار شاملة قيمة متوسط استهلاك لحين تركيب العداد مسبوق الدفع.

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وأشار الجهاز الى أنه تم إلغاء المحضر المحرر للشاكي وإجراء التسوية اللازمة وفقاً لأحكام المادة (17) من اللائحة التجارية لشركات التوزيع وتم التواصل معه وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

وتأتي هذه الاستجابة من قبل الجهاز حرصاً وتقديراً لحق المواطن فى استرجاع حقه، حتى لا يتعرض لعواقب جسيمة نتيجة عدم وجود عداد يسجل الطاقة الكهربائية.