شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تدرس تعديل قانون إنشاء اتحاد الغرف وتطلب من القطاع المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت وزارة السياحة والآثار من الغرف السياحية الخمس المكونة للاتحاد المصرى للغرف السياحية بالمشاركة بمقترحاتها لتعديل القانون رقم 85 لسنة 1968 والمنظم لإنشاء الاتحاد، وذلك فى خطاب رسمى وجهته للغرف "الشركات والفنادق والمنشآت السياحية والسلع السياحية والغوص" مؤخرا.

وأبلغت الغرف السياحية برغبة وزارة السياحة فى مشاركة الأعضاء فى إعداد الدراسات اللازمة للتعديلات المقترحة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بأنشاء غرف سياحه و تنظيم اتحاد لها واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.

وقال الاتحاد فى منشور لأعضائه "بالاشارة الى ما ورد للاتحاد من المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار حول السعة لتعديل قانون إنشاء اتحاد الغرف السياحية ولائحته الأساسية المشتركة الصادر بالقرار الوزارى رقم 630 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار رقم 420 لسنة 2018، نرجو إفادتنا بالرأى والمقترحات".

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وكانت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر طالبت اعضائها بضرورة وضع ترخيص الشركة فى مكان واضح على موقع الشركة الالكترونى، وكذلك كتابة رقم الترخيص بصورة واضحة فى حالة الاعلان عن اى نشاط او برنامج سياحى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الغرفة فى منشور تم تعميمه على جميع شركات السياحة، أن هذا الإجراء يأتى فى سبيل مساعدة الجهات المعنية فى ملاحقة الكيانات غير الشرعية وغير مرخص لها وتقوم بعرض خدمات سياحية أون لاين.

وأكدت أنه يأتى أيضا من منطلق حرص الغرفة والوزارة على مصالح الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال السياحة، ولمحاولة الحد من صفحات التواصل الاجتماعى للكيانات غير المرخص لها بالعمل فى تنظيم برامج سياحة واستجلاب سياح من الخارج.