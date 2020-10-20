شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى ينفى ما نسب إليه من تصريحات حول التعليم المجانى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، مانسب إليه من تصريحات على مواقع التواصل الإجتماعى، بأن "التعليم المجانى فى الجامعات قد أفرز ملايين العاطلين فى مصر". وأكد مصطفى الفقى فى بيان صادر اليوم، أنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع و ليس له صلة من قريب أو بعيد بهذا التصريح، مطالبا بتحرى الدقة فى تناقل الأخبار.

كان مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمى في مكتبة الإسكندرية، قد أعلن عن صدور كتاب «الإسكندرية الماضى والحاضر» للمهندس محمد العواد وياسمين حسين، تقديم الدكتور مصطفى الفقي ؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الذى أكد على دور المكتبة فى تقديم كل ما يخص ماضى وحاضر ومستقبل الإسكندرية للجمهور، لرفع الوعى الثقافى بتاريخ وتراث هذه المدينة العريقة .

يأخذنا الكتاب إلى رحلة عبر الزمان والمكان فى مدينة الإسكندرية ، ويتجول بنا عبر شوارعها وميادينها وحدائقها فى استعراض لماضى المدينة فى مطلع القرن العشرين وحاضرها ، فنجد فى هذا الكتاب رصدًا وتوثيقًا للماضى والحاضر عبر استخدام الناقل الأكثر حيادية، وهو الصورة الفوتوغرافية ، فرغم تناول الكثير من الأعمال البحثية الإرث الثقافى والفنى والمعمارى للإسكندرية، فإن الصورة دائمًا ما كانت أهم طرق التوثيق لرصد التغيرات دون زيف أو إبداء وجهة نظر؛ بحيث تفتح للمشاهد مجالًا للتفكير والتساؤلات. ولهذا فللصورة الفوتوغرافية مهمة فى حفظ الذاكرتين المجتمعية والمكانية .

ويعرض الكتاب صور المدينة منذ مائة عام ، ويقابلها صور لنفس الأماكن الآن ، أحيانًا من نفس الزاوية، وأحيانًا أخرى من زاوية مختلفة؛ نظرًا للتغير الكبير الذى حدث للمدينة بقدر حدوثه فى عالم التصوير. فنرى بعض الأماكن قد احتفظت بشيء من الماضي، والبعض قد اختلف تمامًا.

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