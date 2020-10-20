التصويت والدوائر.. 10 معلومات عن انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ إجراءات تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، غدًا، والتي تضم 14 محافظة، تتنافس على 284 مقعدًا بنظامَي الفردي والقائمة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز 10 معلومات عن الانتخابات، في ما يلي:

- المرحلة الأولى تضم 14 محافظة؛ هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

- يتنافس في المرحلة الأول 1879 مرشحًا في 143 دائرة انتخابية على 142 مقعدًا انتخابيًّا.

- يتنافس في المرحلة الأولى 4 قوائم، ويتنافسون على 184 مقعدًا فرديًّا بنظام القوائم المغلقة بقوائم قائمتَين في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ويضم (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وهما قائمتان (القائمة الوطنية ونداء مصر)، وذلك على 100 مقعد، كما يتنافس نفس القائمتَين في قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح) على 42 مقعدًا.

- يبدأ التصويت في الخارج المرحلة الأولى غدًا ولمدة ثلاثة أيام.

- يبدأ التصويت في الداخل يومَي 24 و25 من الشهر الجاري.

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- المرحلة الثانية تضم 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

- يتنافس في المرحلة الثانية 2153 مرشحًا على النظام الفردي، ويتنافسون على 142 مقعدًا فرديًّا.

- ويتنافس في المرحلة الثانية 4 قوائم بواقع قائمتَين في كل قطاع؛ حيث يتنافس في قطاع القاهرة وشمال ووسط الدلتا القائمة الوطنية وقائمة المستقلين على 100 مقعد بنظام القائمة المغلقة، كما يتنافس القائمة الوطنية وقائمة أهل مصر في قطاع شرق الدلتا، بواقع 42 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة.

- تصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر.

- إجراء المرحلة الثانية في الداخل يومَي السبت والأحد الموافقَين 7 و8 نوفمبر.

- في حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين، الموافقة 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومَي الإثنين والثلاثاء الموافقَين 7 و8 ديسمبر.

- لا يجوز للناخب اختيار عدد مرشحين أكبر أو أقل من عدد مقاعد الدائرة وإلا يعتبر الصوت الباطل.

- يتم إعلان نجاح المرشح على المقاعد الفردية من المرة الأولى في حال حصوله على نصف عدد الأصوات التي أدلت + 1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على نصف الأصوات تجري جولة الإعادة بين مرشحين يبلغ عددهم ضعف عدد المقاعد.