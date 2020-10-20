بعثة الوداد المغربي تصل القاهرة على طائرة خاصة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، بعثة فريق نادي الوداد المغربي، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا على طائرة خاصة، لمواجهة النادي الأهلي في لقاء العودة للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب بالمغرب انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بعثة الوداد المغربي وذلك بعد وصولهم على طائرة خاصة، وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل على استقبال البعثة، وقدمت سلطات الأمن التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات وصول البعثة وخروجها من المطار.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الجمعة المقبلة، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفرض الأحمر سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.​