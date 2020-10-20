40 مقعدًا للمرأة و12 للتنسيقية.. "أمانة الشيوخ" تستقبل النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية

محمد اسماعيل - القاهرة - توافد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على مكتب القائم بمنصب الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل؛ لاستخراج كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الأول.

كانت في مقدمة الأعضاء الذين حضروا، الدكتورة نيهال المغربل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ من بينهم العضو أكمل نجاتي.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ: إن تنسيقية شباب الأحزاب جاهزة تمامًا لبداية دور الانعقاد لمجلس الشيوخ، ويتم العمل حاليًّا على دراسة مجموعة من القوانين والأفكار الخاصة بالعمل على تدعيم الديمقراطية، كما ستتم دراسة العديد من الأمور التي ستساعد على تحسين الحياة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني والتخفيف على كاهل المواطن المصري.

يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، على الحضور، اليوم؛ لمقابلة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ،كما حرص على زيارة إدارة الإعلام بمجلس النواب.

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وتواصل أمانة مجلس الشيوخ استخراج كارنيهات العضوية للنواب المعينيين خلال الساعات القليلة القادمة .

ويتشكل مجلس الشيوخ من ٣٠٠ عضو؛ من بينهم ٢٠٠ عضو منتخبين عن المقاعد الفردية والقوائم، و١٠٠ عضو معين بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحتل المرأة داخل مجلس الشيوخ ٤٠ مقعدًا، بينما يمثل ١٢ عضوًا كيان شباب تنسيقية الأحزاب في الغرفة الثانية للبرلمان.