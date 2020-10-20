محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأثمرت الجهود عن ضبط 32 قضية بإجمالي مضبوطات 111519 عبوة سجائر في مجال قضايا التلاعب بأسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي. وضبطت الحملات 6 أطنان أعلاف حيوانية دون مستندات، ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية مع قائد سيارة حال سيرها في أبوكبير بالشرقية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر للتلاعب بأسعارها.. مباحث التموين تضبط 100 ألف عبوة سجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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