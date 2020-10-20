رحلة عمل انتهت بجثتين ومصاب.. الموت داخل بالوعة صرف بالمنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كعادتهم كل صباح، استيقظ 3 عمال مبكرا في رحلة يومية محفوفة بالمخاطر. انتظم الثلاثة في موقع مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بحي المنيب غرب محافظة الجيزة حيث المشهد الأخير لاثنين منهم.
بدل العامل الأول ملابسه وارتدى تلك الخاصة بالعمل، ونزل في حفرة بالوعة صرف تحت الإنشاء قبل أن تنقطع أخباره عن العالم. دقائق معدودة لاحظ عاملان تغيب زميلهما واكتشفا غرقه.
قرر أحد العاملين النزول لإنقاذ زميله ليحظى بنفس مصيره. تأزم الموقف وازداد تعقيدا، استغاث العامل الثالث بالأهالي قبل أن ينزل لاستكشاف مصير زميليه.
أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية. تحركت على الفور قوة من الإنقاذ النهري تحت إشراف مدير الإدارة.
قبل وصول القوات نجح الأهالي في انتشال العمال الثلاثة من البالوعة ونقلهم إلى المستشفى. لقي عامل خمسيني وآخر مجهول الهوية مصرعهما نتيجة إصابتهما بإسفكسيا الخنق ويصارع الثالث الموت تحت أجهزة التنفس الصناعي.
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