صوبة زراعية مهيئة للمخدرات.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت مكافحة المخدرات ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,600 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 500 جرام - كمية من مخدر الفودو وزنت 100 جرام – مكبس يدوى – عدد 2 طلقة آلية – خزينة بندقية آلية) بحوزة (أحد الأشخاص وسيدتين) بمديرية أمن المنوفية .

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 280 قرص مخدر - كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 20 جرام - كمية من مخدر الكوكايين وزنت 75 جرام – كمية من سائل مخدر وزنت 20 سم – كمية من مخدر الهيروين وزنت 560 جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 158 جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 جرام) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن القاهرة - كما تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بتهيئة وتجهيز محل سكنه لإستزراع وإنبات مخدر الماريجوانا ، وضبط بحوزته (صوبة زراعية مهيئة بالعديد من أجهزة التهوية والإضائة وأجهزة قياس الرطوبة والحرارة بداخلها 3 قصيص زرع تحوى على 5 شجيرات من نبات الماريجوانا فى مراحل الإنبات المختلفة – 30 جرام كوكاين - 35 جرام ماريجوانا –2 جرام بذور ماريجوانا – 15 سم من زيت الحشيش) .

وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 220 جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 570 جرام) بحوزة ( 6 أشخاص) بمديرية أمن الجيزة ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,420 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 330 جرام – 470 قرص مخدر) بحوزة ( 14 شخص) بمديرية أمن الإسكندرية ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام) بحوزة ( 5 أشخاص) بمديرية أمن البحيرة، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,320 كيلو جرام) بحوزة ( 6 أشخاص) بمديرية أمن مطروح ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الغربية .

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وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام – 23 قرص ) بحوزة (شخص) بمديرية أمن بورسعيد ، وضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 920 جرام - - كمية من مخدر الشابو وزنت 25 جرام – طبنجة - طلقتين) بحوزة ( 6 أشخاص) بمديرية أمن السويس ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن جنوب سيناء ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – 700 قرص مخدر) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن سوهاج .

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,700 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام– فرد خرطوش – 5 طلقات نارية ) بحوزة (6 أشخاص) بمديرية أمن الدقهلية ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن بنى سويف ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 55 جرام) بحوزة (5 أشخاص) بمديرية أمن أسيوط.

وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 55 جرام) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن أسيوط، وضبط (كمية من مخدر الهيروين 90 جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 500 جرام ) بحوزة (5 من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان بالشرقية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جرام - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 50 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام) بحوزة (6 أشخاص) بمديرية أمن القليوبية ، وضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 2000 قرص مخدر ) بحوزة (6 أشخاص) بمديرية أمن الشرقية .