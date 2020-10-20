شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد أهمية لقاح الأنفلونزا: أفضل وسيلة للحماية من المرض خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن وقالت أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الإنفلونزا خلال فترة الشتاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خطوات يجب إتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الانفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

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كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك وشددت على تنظيف وتعقيم الاسطح اللتى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الابواب، ومفاتيح الإضاءة.

كما نصحت وزارة الصحة بممارسة العادات الصحية الجيدة "ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافى من النوم، تناول كمية كافية من السوائل، اتباع نظام عذائى صحيًا".

وبالتزامن مع أنتشار فيروس كورونا ومع فترة انتشار الانفلونزا لذلك يجب بالالتزام بالتباعد الاجتماعى، ارتداء الكمامة، لحمايتك من الاصابة بالفيروسات وإن أخذ لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرضك للإنفلونزا ومضاعفاتها، كما أن اتباع هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد فى حمايتك من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية .