شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الخامس.. المركز القومى للبحوث يحصل على تجديد شهادة الاعتماد والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المركز القومى للبحوث للعام الخامس على التوالى على تحديد شهادة الاعتماد والجودة الأيزو لعام 2020، فى إطار الحرص على تطبيق نظم الجودة فى الأعمال البحثية والإدارية، فقد تم تجديد شهادة الاعتماد والجودة (الايزو 9001-2015).

وتقدم الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز والدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز للشئون الفنية، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون البحثية بخالص التهنئة إلى العاملين بالمركز ولجنة الاعتماد والجودة بالمركز على المجهود الكبير الذى تم بذله للحفاظ على الشهادة مع عظيم التمنيات بدوام تقدم ورقى المركز.

جدير بالذكر أن مركز التدريب وتنمية القدرات بالمركز القومى للبحوث حاصل على شهادة الأيزو 29990- 2015 وكذا بعض معامل الشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث حاصلة على شهادة الأيزو فى السلامة والصحة المهنية والبيئة الامر الذى يعود بالنفع على نتائج الابحاث العلمية التى يقدمها المركز للمجتمع المصرى.